Juan Pablo Dotti y su "calentura extrema" por el final del Argentino de ruta

Yo pase segundo en el sprint que dan a Fredes ganador, pero la gente estaba de espalda y tuvimos que frenar para no matarnos, pero ahí no era la llegada, no hay foto del final y si hay la quiero ver para demostrar la bochornosa jornada de ciclismo vivida hoy. Pero no soy segundo.

La llegada que embaló el Leo Cobarrubia y ganó entonces la dan como segundo ?. Vamos a expresarnos para que salten los responsables de este campeonato único e inigualable, por lo desastroso que fue".

Que sucedió con el final y... ¿dos campeones?

Según palabra de los propios ciclistas, los comisarios de carrera les afirmaron un final que en definitiva no terminó siendo tal.

El sanjuanino Leonardo Cobarrubia, que corrió para Mendoza, Sergio Fredes de La Plata y Juan Pablo Dotti de Acinproba, hicieron todo el desgaste de la competencia y estuvieron cortados en los casi 200 kilómetros.

Cobarrubia creyó que la llegada era en un lugar, Fredes en otro, y ambos se autoproclamaban ganadores. Sin embargo, aparentemente ambos habrían equivocado el camino, y ahí el que completó todo el circuito es Alejandro Durán, que venía en el grupo perseguidor y ganaría el embalaje en la supuesta verdadera meta.

Después de largos minutos, desde la organización decidieron una salida algo salomónica, proclamando a Sergio Fredes y Alejandro Durán como los ganadores de la medalla de oro.

La de plata se la dieron a Leo Cobarrubia y la de bronce a Juan Pablo Dotti.

La palabra en redes de Raúl del Rosario Ruarte

La decisión oficial de los comisarios de la prueba

COMUNICADO CLASIFICACIÓN PRUEBA EN LÍNEA ÉLITE

El Colegio de Comisarios informa con respecto al Campeonato Argentino de Ciclismo de Ruta de Mendoza 2023 que se decidió:

Debido a que no estaban dadas las condiciones de seguridad en el último tramo de competencia, se infirió en acortar el recorrido del mismo. Por ello se decidió hacer sólo un giro al circuito del Parque Gral. San Martín. La situación de tránsito generó confusión en el pelotón y como corolario, se decidió premiar a dos campeones argentinos: uno por llegada y otro por haber cumplido el recorrido correcto.

La decisión de los comisarios, se fundamenta en que pese a haber recibido por la Asociación organizadora todas las garantías de que el circuito estaría cortado en su totalidad, dicho compromiso no se concretó, poniendo en riesgo a todo el pelotón ciclista. La ausencia de personal de seguridad obligó a tomar decisiones inmediatas.

De esta forma, el Colegio de Comisarios determinó el siguiente Podio para la prueba en línea Élite del Campeonato Argentino de ciclismo de Ruta de Mendoza 2023: 1os. Alejandro Durán (Mendocina) y Sergio Fredes (Regional La Plata); 2do. Juan Pablo Dotti (ACINPROBA) y 3ro. Leonardo Cobarrubia (Mendocina).