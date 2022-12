Jorgelina Cardoso picante: cruzó en redes al francés que acusó a Di María de llorón

No es la primera ni la última vez que Jorgelina Cardoso defiende a su esposo, Ángel Di María , en las redes sociales. La rosarina siempre está atenta a los dichos en contra del futbolista. Ella misma ha llegado a declarar que tiene una lista en la que figuran todos los periodistas a los que Fideo no debe darle entrevistas.

image.png

Jorgelina Cardoso dio detalles de la lista negra con los periodistas que hablaron mal de Ángel Di María

Jorgelina Cardoso reconoció la existencia de una “lista negra” en donde anota los nombres de todos los periodistas y comunicadores que hablaron mal de Ángel Di María. Con la emoción a flor de piel por la victoria de Argentina en la Copa del Mundo, la esposa del deportista compartió su felicidad en diálogo con A la Barbarossa (Telefe): “Es un sueño, todavía no lo puedo creer. La gente está loquísima”.

En ese sentido, describió las sensaciones que atravesó después de que la Selección nacional derrotara a Francia en la final del Mundial 2022: “Fue risa y llanto. Nos pasan 1000 cosas como familia. Lo que siento no lo puedo explicar, es una acumulación de muchos sentimientos de tantos años”.

Durante la entrevista, los panelistas quisieron saber si era cierto que ella escribía en una libreta los nombres de las personas que en los medios de comunicación criticaron a Ángel Di María. “Si, tengo una lista negra, una blanca... de varios colores. Así como me di cuenta de todos lo que lo putearon, también le agradezco a los que lo apoyaron. Hoy me quedo con lo lindo, me quedo con que ganó la Copa”, aseguró.

Fuente: TN