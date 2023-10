Jorge Almirón metió un gancho ante una pregunta incómoda

El entrenador del Club Atlético Boca Juniors , el discutido Jorge Almirón eligió no hablar de su futuro post final de Copa Conmebol Libertadores y al respecto resaltó que solamente se mueve "en el día a día", sin imaginar su porvenir en el club de la Ribera en caso de un resultado negativo frente a Fluminense.

"Acá estamos pensando en la final con Fluminense, pero yo en lo personal no pienso más allá de eso, sino que me ocupo del día a día. Y lo que ilusiona a todos para ese partido es que el nivel del equipo sigue creciendo", destacó Almirón ante la prensa una vez consumada esta noche la clasificación boquense a semifinales de Copa Argentina tras eliminar, nuevamente por penales, a Talleres, de Córdoba, en Mendoza.

"Estamos contentos por lo que hizo el equipo, ya que al terminar había ansiedad porque se mereció ganar en los 90 minutos. Me gustó el juego del equipo, porque tuvimos situaciones de gol, hubo un gran desgaste y las situaciones se generaron, pero las que no entraron hoy ya van a entrar", resaltó.

Almirón indicó que "lo importante era ganar. Y ahora pasamos de la posesión al juego más directo, porque hay varios muchachos que están en un gran nivel. Pero también quiero aclarar que en este torneo no hay VAR y debe ser algo a revisar, porque este certamen clasifica nada menos que a la Copa Libertadores", apuntó respecto de un par de penales que no le otorgaron a Boca.

"Y también estoy muy contento con Valentín Barco, que es un chico ganador, muy joven, que como tal también tiene mucho que aprender, y acá hay líderes como Edinson Cavani que le enseñan", refirió.

"En cuanto a lo de Ezequiel Fernández no es nada grave. Solamente me pidió salir porque tenía los músculos cansados. Es que se hace pesado jugar tantos partidos seguidos y entonces a veces no nos va bien en el torneo local, pero ahora tenemos tres semanas para ir viendo si ´podemos progresar también ahí", concluyó.