Jorge Almirón criticó el arbitraje tras la derrota de Boca.

Almirón se presentó ante la prensa y no aceptó preguntas por parte de los periodistas , sino que aprovechó el espacio para criticar la tarea de Leandro Rey Hilfer , especialmente por la expulsión de Marcelo Wigandt a los 6 minutos del segundo tiempo.

“Duele que a nosotros, un equipo tan grande nos perjudiquen, las dudosas siempre son en contra nuestra. Solo diré eso, no responderé nada, es claro el análisis. Los jugadores están dolidos y preocupados", expresó el DT en su monólogo.

"Quería que entiendan el malestar de los jugadores y de nosotros. No voy a excusarme de nada. El rival hizo su trabajo, nos ganó bien. No tengo nada contra el rival, el planteamiento, jugar con dos 9 es discutible. Venimos a jugar con seriedad", remarcó.

Luego, le prometió a los hinchas que estarán a la altura el próximo martes para disputar el partido ante Colo Colo por la Copa Libertadores.

"El martes prometemos a la gente que estaremos de pie otra vez y vamos a jugar por una instancia muy importante que es la clasificación a octavos de la Libertadores que está en nuestras manos y dejar esto atrás que es muy doloroso. Quería decirlo porque da impotencia", se sinceró.

Qué dijo Almirón sobre la expulsión de Weigandt

Sobre la expulsión, consideró que la decisión del árbitro los volvió a “perjudicar”, ya que considera que Weigandt no mira al rival, sino que a la pelota y “lo lastima sin querer”.

"La expulsión nos vuelven a perjudicar, Weigandt mira la pelota y no al rival, que baja la cabeza en una zona comprometida y lo lastima sin querer, es increíble. No me gusta quejarme porque quiero demostrar ser superior pero lamentablemente jugamos con uno menos", cerró.