Jonathan Fabbro: cómo lleva sus días en la cárcel

"Darío le manejaba todos los bienes, hoy Jonathan no tiene nada a su nombre. Lo voy a seguir, estoy investigando la vida que lleva. Lleva una vida de millonario cuando no tenía para darle de comer a sus hijos", acusó de entrada la madre de los Fabbro, que también tuvo palabras muy fuertes para con el titular del Juzgado donde se inició la causa, el juez Santiago Quian Zavalía: "Es lo peor de la corrupción".

"Mi familia de Mexico, de Córdoba, de Mar del Plata, todos dejaron de hablarle a Darío. Todos le creen a Jonathan. Un juez llegó a decir que lo defendíamos por el pasar económico. Yo me quedé sin casa porque Darío me hizo venderla, se compró una y la puso a su nombre. Es un sin vergüenza, un estafador que estafó a su propia madre. Yo vivo para los niños. Nunca hubiera permitido que se metan con ellos, ni Jonathan ni nadie. Pero todo esto es un circo, una mentira", agregó. Y dijo que todo lo que hizo Darío fue por la "envidia" que le tenía a Jonathan: "Hubiera querido para él lo que fue el hermano. Le envidiaba las chicas con la que salía, la ropa que se ponía, la suerte de viajar por el mundo. Él quería esa vida para sí mismo y no la tuvo".