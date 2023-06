Javier Mascherano quiere continuar al mando de la selección juvenil

El santafesino, que jugó 147 cotejos como jugador del seleccionado mayor, aclaró que su idea es “seguir, hasta tanto la gente que decide, considere que ya no sirvo”.

“Voy a seguir porque el proyecto va más allá de este Mundial. Tapia tiene todos los días mi renuncia sobre su escritorio y él decidirá. Seguiré si él cree que sirvo para esto. Esto es un proyecto, no es la misma situación que cuando nos eliminaron en el Sudamericano. La idea es seguir hasta que la gente que tiene que decidir (por Tapia y el Consejo Directivo de AFA) considere que le sirvo o que no. Estoy muy tranquilo, no hay que darle muchas vueltas”, añadió.

En charla con la prensa, Mascherano señaló que “lamentablemente los dos descuidos terminaron siendo los dos goles de ellos, pero bueno el equipo lo intentó de todas maneras, de todos los medios. Duele porque creo que merecimos muchísimo más, hoy se vio el equipo que queríamos que se viera”.

image.png

Mascherano elogió a su plantel, al señalar que “los chicos dejaron todo, el futbol es así, a veces te da, a veces te quita, hay que felicitar a Nigeria por el pase a la otra ronda. Sin ser brillantes, hicimos un gran partido al que hemos superado ampliamente”.

“Creo que lo siempre dijimos, hay que entender que en este juego el merecimiento no tiene nada que ver con el resultado, los chicos deberán levantar la cabeza y seguir con sus clubes porque la vida sigue”, añadió.

"Hicimos todo para seguir en este campeonato, el equipo demostró mucha actitud, entramos sabiendo el partido que teníamos que hacer. Hicimos el partido que teníamos que hacer”, apuntó.

image.png

“Quedar eliminado es triste y frustrante, pero hay formas y formas de quedar eliminado, me da tranquilidad quedar eliminado jugando bien. Si tengo que perder elijo hacerlo de esta manera”, cerró.

La voz del entrenador