12 de abril de 2026
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Jannik Sinner

Jannik Sinner campeón en Montecarlo y nuevo número uno tras vencer a Alcaraz en una final de alto vuelo

El italiano Jannik Sinner venció a Carlos Alcaraz en Montecarlo y recuperó el número uno del ranking ATP. Repasá lo sucedido.

Jannik Sinner se impuso en una final intensa y volvió a lo más alto del tenis mundial.

Jannik Sinner se impuso en una final intensa y volvió a lo más alto del tenis mundial.

Por Sitio Andino Deportes

Jannik Sinner confirmó su gran momento: venció a Carlos Alcaraz, se consagró en Montecarlo y recuperó el número uno del mundo. El italiano se impuso por 7-6(5) y 6-3 en una final de altísimo nivel y volvió a la cima del ranking en un duelo directo por el liderazgo.

Una final que definía mucho más que un título

El cruce entre Sinner y Alcaraz tenía un condimento especial: no solo estaba en juego el trofeo, sino también el número uno del mundo.

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El español llegaba con ventaja en el historial, pero el italiano mostró temple, agresividad y claridad en los momentos decisivos para quedarse con el partido.

Fue un duelo de alto voltaje, con cambios de ritmo y detalles mínimos que marcaron la diferencia.

Sinner reaccionó y pegó en el momento justo

El inicio fue favorable a Alcaraz, que quebró rápido y se puso 2-0 con un juego intenso desde el fondo.

Pero Sinner ajustó, subió la agresividad y emparejó el desarrollo. La paridad llevó todo al tie-break, donde el italiano fue más preciso y aprovechó los errores de su rival para quedarse con el primer set.

Ese golpe fue clave en lo emocional y en el desarrollo del partido.

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Un cierre con autoridad para volver a la cima

En el segundo set, Alcaraz volvió a adelantarse y parecía encaminar el partido hacia un tercer parcial.

Sin embargo, volvió a aparecer la mejor versión de Sinner. Recuperó el quiebre, encadenó juegos consecutivos y tomó el control total del partido.

Con firmeza y sin titubeos en el cierre, el italiano selló el triunfo por 7-6 y 6-3, confirmando su superioridad en los momentos clave.

Sinner, otra vez el dueño del circuito

El título en Montecarlo no solo suma un nuevo trofeo, sino que lo devuelve a lo más alto del ranking. Sinner vuelve a ser número uno del mundo y se consolida como la gran referencia del circuito masculino.

En una rivalidad que sigue creciendo con Alcaraz, el italiano dio un golpe fuerte en un escenario grande. Ganó el partido, ganó el título y ganó la cima.

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