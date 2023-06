En vivo: Independiente Rivadavia busca sostener la punta ante Chaco

El próximo sábado 24 de junio desde las 16:10hs, el estadio Bautista Gargantini será testigo de un emocionante enfrentamiento de la Primera Nacional entre el Club Sportivo Independiente Rivadavia y Club Atlético Chaco For Ever , correspondiente a la fecha 19 de la zona B. Ambos equipos buscarán sumar puntos vitales en su camino hacia la gloria en el torneo.

Por otro lado, el elenco del Litoral argentino llega a este enfrentamiento necesitado de un triunfo tras su derrota en el último encuentro. En un duro enfrentamiento contra Deportivo Maipú, cayeron por 0-1, dejando en evidencia la irregularidad que han experimentado en sus últimos cuatro partidos. Con tres derrotas y una sola victoria, el equipo visitante buscará revertir su situación y conseguir los tres puntos en disputa. Sin embargo, como dato preocupante para ellos, Chaco For Ever no ha logrado sumar ni un solo punto como visitante en este torneo, habiendo sido vencido en todos sus enfrentamientos fuera de casa.