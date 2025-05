¡Increíble! La AFA y el cruce de la vergüenza con Eduardo Domínguez

La Asociación del Fútbol Argentino no enfrió las cosas.

La eliminación del Club Estudiantes de La Plata del Torneo Apertura 2025 de la Liga Profesional , tras caer agónicamente ante Rosario Central, no solo dejó frustración deportiva en el conjunto platense, sino una reacción proveniente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA).

“Cuando te enfrentás a gente poderosa pasan estas cosas. Nos viene pasando todo el año. No sé si dirigió mal Merlos pero que te condiciona, te condiciona”, indicó Domínguez en primera instancia. A continuación, señaló: “Te condicionan en un montón de situaciones. A veces para uno es amarilla y para otro no, pero bueno, hay que seguir. Si hablás te condicionan y si no hablás también”: