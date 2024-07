Imponente nombre: Boca quiere ganar todo y trae un refuerzo que "está on fire"

El acuerdo se alcanzó tras la salida del delantero Darío Benedetto , por lo que las arcas de Boca quedaron con disponibilidad de dinero para poder abonar el contrato del ex jugador de Banfield, de 25 años.

En tanto, se prevé la salida del delantero Luca Langoni , por quien la franquicia estadounidense New England ofertó 7 millones de dólares por el 80% del pase más un bonus.

Boca, que en un principio pretendía 10 millones, está dispuesto a cederlo, y el joven jugador se iría en los próximos días a Estados Unidos para realizarse la revisión médica y luego regresar a la Argentina para ultimar detalles del acuerdo entre los clubes. En caso de concretarse el pase, Langoni ya tiene previsto firmar con cinco temporadas.

image.png

Las caras nuevas en el Club Atlético Boca Juniors

Boca ya incorporó al defensor Gary Medel, que llegó con el pase en su poder procedente de Vasco da Gama, a los mediocampistas Brian Aguirre (ex Newell´s) y Tomás Belmonte (ex Toluca), y al centrodelantero Milton Gimenez (ex Banfield).