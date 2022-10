Iker Casillas confirmó que le hackearon la cuenta.

En el último tiempo, la prensa española no dejó en paz a Iker Casillas. A partir de la separación de Sara Carbonero, a mediados del 2021, los programas de chimentos no han parado de hablar sobre el ex Real Madrid y sus nuevos amoríos. Al campeón del mundo no lo pararon de vincular con diversas mujeres: María José Camacho y Alejandra Onieva. Es por eso que este domingo publicó un curioso tweet, el cual fue eliminado una hora más tarde.