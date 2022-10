"Espero que me respeten: soy gay", el tweet de Iker Casillas

"Espero que me respeten: soy gay #felizdomingo", este fue el tweet que se publicó este domingo en la cuenta oficial del ex arquero del Real Madrid, Iker Casillas , y que se volvió viral en cuestión de minutos.

Mientras que varios usuarios/as respondieron con mensajes de apoyo, otros tantos preguntaban si la cuenta del ex futbolista había sido hackeada. Aunque el tweet no había sido aún confirmado ni desmentido, una de las respuestas que obtuvo hace suponer que se trata de una broma: Carlos Puyol no dudó en "segundear" a su amigo.