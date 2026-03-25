Horacio Zeballos y Granollers siguen firmes en Miami: triunfo clave y pase a cuartos del Masters 1000

Horacio Zeballos volvió a dar otro paso firme en el Masters de Miami: junto al español Marcel Granollers, derrotó a los franceses Arribage y Olivetti por 6-4 y 7-6 (6) y se metió en los cuartos de final, consolidando su lugar entre las mejores duplas del circuito.
El partido, sin embargo, tuvo un segundo capítulo mucho más parejo. Los franceses elevaron su nivel, sostuvieron el ritmo y obligaron a Zeballos y Granollers a trabajar cada punto. En ese contexto, el encuentro se volvió más cerrado, con ambos equipos firmes desde el saque. El desenlace llegó en el tie-break, donde la experiencia de la pareja favorita terminó inclinando la balanza. En un tramo de alta tensión, el marplatense y el catalán jugaron con precisión y resolvieron el partido en su primer margen claro.
Zeballos y Granollers confirman su nivel en el Masters de Miami
El triunfo ratifica el momento de la dupla, que ya había comenzado con una victoria en su debut y ahora se mete entre las ocho mejores parejas del torneo. Zeballos, actualmente número 2 del ranking ATP de dobles, sigue mostrando regularidad en los grandes escenarios.
La pareja combina experiencia, solidez y lectura del juego, tres factores que volvieron a aparecer en un partido que exigió concentración de principio a fin.
Quiénes pueden ser los próximos rivales en Miami
En cuartos de final, Zeballos y Granollers enfrentarán a la pareja que surja del cruce entre Krawietz–Oberleitner y Nys–Roger-Vasselin, en un duelo que definirá un nuevo desafío en el camino al título.
El cuadro empieza a cerrarse y cada partido eleva la exigencia, en un torneo donde la dupla ya sabe lo que es competir en instancias decisivas.
Preguntas y respuestas clave sobre Zeballos en Miami
Qué lograron Zeballos y Granollers
Se metieron en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.