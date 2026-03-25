Horacio Zeballos y Granollers siguen firmes en Miami: triunfo clave y pase a cuartos del Masters 1000

Horacio Zeballos y Granollers sostienen su nivel y avanzan en el Miami Open.

Horacio Zeballos volvió a dar otro paso firme en el Masters de Miami : junto al español Marcel Granollers , derrotó a los franceses Arribage y Olivetti por 6-4 y 7-6 (6) y se metió en los cuartos de final , consolidando su lugar entre las mejores duplas del circuito.

La dupla hispano-argentina, que llega como una de las grandes candidatas, mostró nuevamente un rendimiento sólido en una superficie que les sienta bien. Con un servicio consistente y buena respuesta en los momentos clave , lograron marcar diferencias en el set inicial, donde aprovecharon una de las pocas oportunidades de quiebre que generaron.

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El partido, sin embargo, tuvo un segundo capítulo mucho más parejo. Los franceses elevaron su nivel, sostuvieron el ritmo y obligaron a Zeballos y Granollers a trabajar cada punto. En ese contexto, el encuentro se volvió más cerrado, con ambos equipos firmes desde el saque. El desenlace llegó en el tie-break, donde la experiencia de la pareja favorita terminó inclinando la balanza. En un tramo de alta tensión, el marplatense y el catalán jugaron con precisión y resolvieron el partido en su primer margen claro.

El triunfo ratifica el momento de la dupla, que ya había comenzado con una victoria en su debut y ahora se mete entre las ocho mejores parejas del torneo. Zeballos, actualmente número 2 del ranking ATP de dobles , sigue mostrando regularidad en los grandes escenarios.

#Miami Horacio Zeballos/Marcel Granollers vencieron por 6-4 y 7-6 (6) a Theo Arribage/Albano Olivetti y avanzaron a cuartos. Tomás Etcheverry perdió por 6-1 y 6-3 con Tommy Paul. @atptour pic.twitter.com/PUC7vSwAiu

La pareja combina experiencia, solidez y lectura del juego, tres factores que volvieron a aparecer en un partido que exigió concentración de principio a fin.

Quiénes pueden ser los próximos rivales en Miami

En cuartos de final, Zeballos y Granollers enfrentarán a la pareja que surja del cruce entre Krawietz–Oberleitner y Nys–Roger-Vasselin, en un duelo que definirá un nuevo desafío en el camino al título.

El cuadro empieza a cerrarse y cada partido eleva la exigencia, en un torneo donde la dupla ya sabe lo que es competir en instancias decisivas.

Preguntas y respuestas clave sobre Zeballos en Miami

Qué lograron Zeballos y Granollers

Se metieron en los cuartos de final del Masters 1000 de Miami.

A quiénes derrotaron

A Arribage y Olivetti.

Cómo fue el partido

6-4 y 7-6 (6), con definición en tie-break.

En qué puesto está Zeballos en dobles

Es número 2 del ranking ATP.

Qué sigue ahora

Esperan rival para disputar los cuartos de final.