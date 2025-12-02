2 de diciembre de 2025
{}
Sitio Andino
polideportivo

Histórico: Regatas se consagró Pentacampeón Nacional de Remo en Senior 8+ y marca un récord para Mendoza

El Club Mendoza de Regatas logró el Pentacampeonato Nacional de remo en Senior 8+ con timonel. Repasá lo sucedido.

El equipo Senior 8+ de remo de Regatas alcanzó su quinto título nacional consecutivo.

El equipo Senior 8+ de remo de Regatas alcanzó su quinto título nacional consecutivo.

 Por Martín Sebastián Colucci

El Club Mendoza de Regatas hizo historia al consagrarse Pentacampeón Nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel, logrando su quinta corona consecutiva en el Campeonato Argentino. Se trata del primer pentacampeonato nacional alcanzado por un club mendocino en cualquier disciplina, un logro que enaltece al deporte provincial.

Regatas, un dominio que trasciende fronteras y sus hacedores

La supremacía de Regatas no se limita al escenario argentino. El mismo equipo que domina las aguas nacionales también ha dejado su marca en torneos internacionales, con una actuación sobresaliente en Chile, donde se coronó campeón. Este rendimiento reafirma el nivel de excelencia, profesionalismo y preparación que caracteriza a los remeros mendocinos.

Lee además
Buonarrigo encabezará la velada de boxeo del 12 de diciembre organizada por Pandolfino Box.
polideportivo

Noche de boxeo en Mendoza: grandes combates animan el Cuna de Campeones V
Enzo Pérez no será tenido en cuenta por Gallardo y evalúa ofertas para 2026.
miralo vos

Enzo Pérez en la mira de un equipo grande: la revolución del mercado de pases

El club destaca el trabajo estratégico del entrenador Eduardo López y del coach Pablo Scuri, pilares fundamentales en este ciclo de cinco años invicto. Su conducción ha potenciado a un plantel integrado por Joel Infante, Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Gonzalo Buso, Francisco Sanghi, Tomás Tibaldi y Franco Balasch, responsables directos de este logro inigualable.

La conquista refleja la calidad formativa y el proyecto deportivo sostenido que identifica a Regatas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MSColucci/status/1995816312170233987&partner=&hide_thread=false

Un llamado a celebrar un logro histórico para la provincia de Mendoza

El Club Mendoza de Regatas invita a toda la comunidad y a los medios de comunicación a acompañar este momento único. El pentacampeonato no solo consagra una era dorada para el remo local, sino que también coloca a la institución en un lugar privilegiado dentro del deporte argentino.

Temas
Seguí leyendo

Torneo Clausura 2025: los cruces de semis y el duelo Boca–Racing que paraliza al país

Racing sufrió, le echaron a dos y pasó a las semis del Clausura por penales

Holgado triunfo de Argentina, que cerró con puntaje ideal la primera ventana clasificatoria

De la mano de dos mendocinas, la Selección Argentina está en semifinales del Mundial de Futsal

FIFA reveló cómo y cuándo será el sorteo de la Copa Mundial de Fútbol 2026

Cómo quedó el campeonato de F1 y cuándo se define el campeón

Con poco, Boca le ganó a Argentinos 1 a 0 y pasó a semifinales del Torneo Clausura

Estudiantes (RC) ascendió a Primera División tras empatar con el Deportivo Madryn: caos total en el final

LO QUE SE LEE AHORA
Enzo Pérez no será tenido en cuenta por Gallardo y evalúa ofertas para 2026.
miralo vos

Enzo Pérez en la mira de un equipo grande: la revolución del mercado de pases

Las Más Leídas

Las familias denunciaron por estafa al dueño de Ok Eventos, Mauricio Morales
Escrache en redes sociales

Denuncian a una empresa de catering en Mendoza por estafas: estudiantes se quedaron sin fiesta de egresados

La lluvia tomó por sorpresa a los mendocinos este 1 de diciembre.
Pronóstico

¿Hasta cuándo sigue la lluvia en Mendoza?

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar.
Accidente vial

Un video muestra la maniobra prohibida que realizó la conductora en Luján antes de volcar

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional
Elecciones internas

Alfredo Cornejo explicó cuál será su rol en el futuro de la UCR a nivel nacional

Robo en un Átomo de Ugarteche: el encargado revisó las cámaras y confirmó el faltante de mercadería.
Ingreso nocturno

Irrumpieron en un conocido supermercado de Luján y robaron carros llenos de carne

Te Puede Interesar

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza.
Preocupante

Alerta por el avance de una enfermedad respiratoria muy contagiosa: el panorama en Mendoza

Por Natalia Mantineo
Convocan a audiencia pública para definir el nuevo costo del transporte.
transporte público

El Gobierno abre la puerta a otra suba del boleto para inicios de 2026 en Mendoza

Por Cecilia Zabala
La industria del calzado en uno de sus peores momentos históricos
Zapatos que aprietan

Crisis en la industria del calzado: importaciones récord, contrabando y consumo en caída

Por Marcelo López Álvarez