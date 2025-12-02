Histórico: Regatas se consagró Pentacampeón Nacional de Remo en Senior 8+ y marca un récord para Mendoza

El Club Mendoza de Regatas hizo historia al consagrarse Pentacampeón Nacional de Remo en la categoría Senior 8+ con timonel, logrando su quinta corona consecutiva en el Campeonato Argentino. Se trata del primer pentacampeonato nacional alcanzado por un club mendocino en cualquier disciplina, un logro que enaltece al deporte provincial.
Regatas, un dominio que trasciende fronteras y sus hacedores
La supremacía de Regatas no se limita al escenario argentino. El mismo equipo que domina las aguas nacionales también ha dejado su marca en torneos internacionales, con una actuación sobresaliente en Chile, donde se coronó campeón. Este rendimiento reafirma el nivel de excelencia, profesionalismo y preparación que caracteriza a los remeros mendocinos.
El club destaca el trabajo estratégico del entrenador Eduardo López y del coach Pablo Scuri, pilares fundamentales en este ciclo de cinco años invicto. Su conducción ha potenciado a un plantel integrado por Joel Infante, Facundo Tersoglio, Martín Mansilla, Juan Cruz Nadal, Maximiliano Bonadé, Gonzalo Buso, Francisco Sanghi, Tomás Tibaldi y Franco Balasch, responsables directos de este logro inigualable.
La conquista refleja la calidad formativa y el proyecto deportivo sostenido que identifica a Regatas.
Un llamado a celebrar un logro histórico para la provincia de Mendoza
El Club Mendoza de Regatas invita a toda la comunidad y a los medios de comunicación a acompañar este momento único. El pentacampeonato no solo consagra una era dorada para el remo local, sino que también coloca a la institución en un lugar privilegiado dentro del deporte argentino.