Histórico: Lautaro Arjona se convirtió en la persona más joven en cruzar el Río de la Plata

Este 10 de marzo, Lautaro se sumergió en el Río de la Plata con el objetivo de ser parte de la historia de la natación . El joven completó la exigente travesía que no solo requiere un excelente estado físico y rendimiento, sino también una adaptación a las diferentes condiciones extremas y corrientes propias de la disciplina en aguas abiertas . Lautaro nadó durante 14 horas y 18 minutos, según publicó el Club Mendoza de Regatas , para concluir los 50 kilómetros de recorrido.

Tras la gran hazaña, en comunicación con Open Water Argentina, el joven expresó: "Como cinco veces me dijeron que me quedaban 2.000 metros, en un momento solo pensé en seguir y que sea lo que Dios quiera. Muchas gracias de corazón por el apoyo porque en el momento en el que peor estuve, pensé en que no los quería decepcionar".