Hay problemas para la selección argentina de cara a los amistosos

La delegación de la selección argentina de Lionel Scaloni lo esperaba para la jornada de ayer aunque por temas burocráticos no llegaron los papeles para autorizar la entrada a suelo estadounidense y por eso desde la AFA confían en que saldrá "a lo largo de este miércoles", dijo una fuente cercana al presidente Claudio Tapia.

image.png

En el caso de no suceder, ambos quedarán desafectados de los dos amistosos porque "no tiene sentido hacerlos viajar", más allá que "Cuti" Romero no iba a ser tenido en cuenta para el primer choque contra Honduras en Miami.