Adiós al Federal A: Gutiérrez cayó ante Germinal y selló su descenso final

Gutiérrez Sport Club recibió este sábado a las 15:00 a Germinal de Rawson en el estadio Anselmo Zingaretti , por la Fase Reválida del Torneo Federal A. Con el descenso ya consumado y a puertas cerradas , el Perro volvió a caer 1-0 ante un rival que lucha por su clasificación .

Tras la dura derrota 5-1 frente a Sol de Mayo en Viedma , que selló el descenso del Celeste , el equipo acumula ocho partidos sin ganar y deberá afrontar lo que resta del torneo para cumplir con el fixture y rescatar el honor deportivo .

el detalle completo Huracán Las Heras y San Martín tuvieron duelos claves en el Federal A: cómo terminaron

La tarde en el Zingaretti comenzó con un primer tiempo favorable para el Perro , que se animó a buscar el resultado pero no logró concretar las jugadas colectivas. Por su parte, el Verde no tuvo la posesión del balón y prácticamente no generó situaciones de peligro , dejando el marcador 0-0 al final de la primera mitad .

En el complemento, Gutiérrez mostró un rendimiento más diferente, porque en los primeros diez minutos creó al menos tres oportunidades claras de gol, incluyendo un remate de Alexis Vizcarra que fue controlado por el arquero visitante.

Con el paso del tiempo, la falta de efectividad volvió el encuentro algo monótono, hasta que en el minuto 33 se produjo lo inevitable para el Perro. Tras un tiro de esquina a favor del Verde, la defensa Celeste no logró despejar correctamente y, tras los rebotes, Esculino definió para poner el 1-0.

En los minutos finales, Gutiérrez intentó mejorar por orgullo y mostró un mejor desempeño, pero Germinal se quedó con el triunfo por la mínima y ahora mantiene la ilusión de clasificar a los puestos de la Reválida.

Lo que viene para Gutiérrez Sport Club

Después de este encuentro, el equipo mendocino visitará a Estudiantes de San Luis, en un cierre de temporada que servirá para rotar jugadores y pensar en el futuro en su anhelada vuelta a la categoría.

Los resultados del Torneo Federal A

Embed

Las posiciones del Torneo Federal A