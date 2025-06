Habló Pep Guardiola sobre el Diablito Echeverry y dejó helados a todos

Manchester City arrasó 6-0 a Al-Ain en el Mundial de Clubes 2025 , pero a pesar de la goleada, Pep Guardiola no se mostró del todo conforme. El entrenador dejó en claro que esperaba un séptimo gol que habría sido determinante para asegurarse el primer lugar del Grupo G y evitar a un rival de peso en la próxima fase.

“Estuvimos buscando un gol más hasta el final, sabíamos que lo necesitábamos para terminar arriba. Faltó uno solo”, expresó Guardiola en la conferencia posterior al partido. No obstante, enseguida cambió el foco y destacó el rendimiento del ex River, quien tuvo su primera titularidad y no desaprovechó la oportunidad.