Habló Lionel Scaloni y desató una marejada de comentarios ¿Qué pasó?

“ No son jugadores que se puedan reemplazar, imposible. Ni una chance, son jugadores únicos tanto Fideo como Leo. Son irremplazables" , expresó el entrenador argentino al ser consultado sobre los posibles sustitutos de ambos ídolos del combinado albiceleste.

"En el caso de Fideo, ya no va a venir más y lo ha dicho. No intentaremos buscar un reemplazante porque sería un error que haga lo mismo que él, no existe. Si es verdad que lo que él nos daba era amplitud tanto por la derecha como por izquierda. Intentaremos buscar a un jugador, que creo que lo tenemos en el equipo, que pueda aportar esa amplitud”, sentenció en dialogo con Clank!