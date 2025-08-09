Gutiérrez se juega la vida ante Sol de Mayo por el Torneo Federal A ¿Cómo zafa del descenso?

Fecha complicada para el Celeste en el Torneo Federal A (Foto: Prensa GSC).

Gutiérrez Sport Club atraviesa un momento crítico en el Torneo Federal A de fútbol . Tras la derrota 2 a 0 ante Santamarina de Tandil , el equipo mendocino quedó al borde del descenso y necesita sumar de manera urgente para sostener una mínima esperanza de salvación.

Este sábado desde las 15 , el Perro visitará a Sol de Mayo de Viedma por la cuarta fecha de la Fase Reválida , sabiendo que solo la victoria le sirve. Además, deberá esperar que sus competidores directos no sumen puntos en la tabla de los promedios.

La última caída en Tandil dejó al equipo de Daniel Alessandrello golpeado anímicamente. Fue el sexto partido sin triunfos , con una ofensiva sin peso y una defensa cada vez más expuesta. Aunque el Celeste mostró actitud en el complemento, terminó desmoronándose tras el segundo gol del Aurinegro en el descuento.

En los últimos minutos, se notó la frustración del plantel y la falta de variantes para revertir la historia. La permanencia, hoy, depende de un milagro .

Luego del compromiso en Viedma, Gutiérrez recibirá a Germinal de Rawson en el estadio Anselmo Zingaretti. Para mantener viva la ilusión, el Celeste deberá sumar de a tres en ambas jornadas y rezar para que los demás resultados lo favorezcan.

Quedan seis fechas, pero el margen es mínimo. La salvación no solo pasa por el rendimiento del equipo, sino también por una combinación favorable de resultados ajenos.

