Guillermo Vilas irreconocible en medio de su dura enfermedad

El ex tenista argentino Guillermo Vilas reapareció hoy a partir de una publicación de su esposa tailandesa, Phiangphathu Khumueang, en sus redes sociales, donde subió una foto en la que se puede ver el rostro del ex deportista que padece una enfermedad neurodegenerativa.

Uno de los deportistas argentinos más laureados, a pesar de toda la exposición que había ganado en su época por sus logros, hacía un año que no aparecía públicamente y/o en redes dado que se encuentra atravesando una enfermedad neurodegenerativa.

José Luis Clerc, principal rival de Vilas a lo largo de sus trayectorias, se expresó al respecto días atrás: "Hace muchos años estaba en Roland Garros, me fui a su academia de tenis en Mallorca y me mandó un WhatsApp donde me dijo ´Batata, estoy un poco enfermo´. Es muy duro hablar de él. Yo hice toda mi carrera a su lado, lo extraño y sufro mucho por él", manifestó.

Los números de Vilas, de 70 años, impresionan: ganó 62 torneos de ATP, 4 de los cuales fueron Grand Slam: triunfó en el Torneo de Roland Garros 1977, en el Abierto de Estados Unidos 1977, el Abierto de Australia 1978, y el Abierto de Australia 1979, además del Masters 1974 (hoy ATP World Tour Finals) y seis Grand Prix Championship (actualmente Masters 1000); Dos Masters de Montecarlo (1976 y 1982), dos Masters de Canadá (1974 y 1976), un Masters de Hamburgo (1978) y un Masters de Roma (1980).

Además, fue tres veces finalista de Roland Garros y una vez del Abierto de Australia. Catalogado como el número 1 y campeón mundial de 1977 por el entonces prestigioso ranking anual de "World Tennis", también culminó como Nº1 del Grand Prix Tennis Circuit organizado por la FIT (predecesor de la actual ATP Tour) en 1974, 1975 y 1977.