Gonzalo Verón: "Independiente me arruinó la carrera"

Gonzalo Verón y fuertes declaraciones contra su ex club.

El delantero que arribó en enero de 2018 al club, solo disputó 18 partidos en una temporada, habló por primera vez desde que inició su conflicto por falta de pago: "A mí me arruinó la carrera, literal. En lo emocional, lo psicológico y la debacle en mi carrera".

"Por las amenazas me fui del país. A veces tengo ganas de volver por mi familia, por mi mamá, por mis hermanos, pero la verdad es que me da miedo. Tuve amenazas y puteadas por Instagram, a mi señora también le mandan mensajes. Uno está reclamando lo que le corresponde. Yo veo a alguien con la camiseta de Independiente y me tengo que andar escondiendo para no recibir insultos. Vivir así no es nada lindo", confesó Verón en diálogo con Clarín.

Además, el atacante de 32 años que milita en la Segunda División de Perú, comentó: "Con la nueva dirigencia no tuve charlas. Hubo una mediación hace poco, pero nadie se comunica conmigo para solucionar este tema. Yo quiero justicia. Me siento muy manoseado".

"Lo más absurdo de todo, además, es que la Justicia ordenó el embargo preventivo de los derechos televisivos de Independiente, pero casi un mes antes de las elecciones que ganó Fabián Doman, Independiente notificó a la Superliga de Fútbol Profesional que había cedido sus derechos televisivos por dos años a Jeno SA. No sabemos qué es esta sociedad. Cedió los derechos sin motivo alguno. ¿Cómo puede ser que nadie de la nueva dirigencia levantó la voz sobre esto? Son 750 millones de pesos", agregó.

Luego, destacó: "Nos llama la atención porque esto parece que no surgió en la auditoría de Doman. Resulta raro. Insisto en que esto se tiene que terminar en algún momento y que la Justicia deberá aclarar la situación. La gente tiene que tomar conocimiento de esto".

A su vez, Verón contó que su llegada a Independiente fue porque lo llamó Ariel Holan y que la propuesta lo entusiasmó porque venían de ser campeones. También, declaró que firmó contrato el 24 de enero de 2018 y que, desde ese momento, el club empezó a acumular una deuda con él que jamás le pagaron.

"Llegué a sentarme a hablar con (Héctor) Yoyo Maldonado (secretario de Independiente en la gestión de Hugo Moyano).

Tuvimos varias conversaciones sobre esa deuda. Llegó a darme tres cheques, pero luego me pidió por favor que no los depositara porque no era el momento ya que le podían cerrar la cuenta por falta de fondos", confesó.

"Eso fue en el Hotel Scala, donde concentraba el equipo, lo recuerdo bien. Nosotros decidimos resguardarlo en ese momento.

Pero los cheques se vencieron y nunca me los repusieron", indicó Verón.

"Así se fueron acumulando deudas y nunca me pagaron. Decidí irme a préstamo a Aldosivi por todo este conflicto que estaba surgiendo. Ellos (por los dirigentes de Independiente) tenían que pagarme la mitad del sueldo y la otra mitad, Aldosivi. Tampoco me pagaron. Estuve un año en Aldosivi y jamás recibí un peso de parte de Independiente. Cuando se terminó el contrato con Aldosivi volví a y me echaron en el medio de la pandemia. Así se empezó a acumular toda la deuda", cerró el futbolista.