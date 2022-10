Golf: se vienen los octavos de final del torneo "Domingo Brancato"

3-Milciades Cabrera…………..(73)

4-Eugenio Senarega ………….(74)

5-Jorge Sanz……………………..(75)

6-David Camba………………….(76)

7-Ariel Rodríguez………………(76)

8-Gabriel Peña………………….(77)

9-Guillermo Russo…………….(77)

10-Carlos Arias………………….(77)

11-Roxana Salinas…………….(78)

12-Franco Álvarez …………….(79)

13-Rodrigo Jiménez………….(79)

14-Carlos Seijo………………….(79)

15-Roberto Olivero…………..(79)

16-Carlos Llorente…………….(79).

En los octavos de final jugarán el 1° ante el 16°, 2° vs 15°, 3° vs. 14°, 4° vs. 13°, 5° vs. 12°, 6° vs. 11°, 7° vs. 10° y 8° vs. 9°.

Los cuartos de final y las semifinales se jugarán el sábado 29 de octubre del corriente año, mientras que la gran final del torneo se llevará a cabo el domingo 30 de octubre.

Los cruces

Octavos de final. Cuadro superior

Domingo 23 de octubre

Ricardo Amuch (N°1) vs. Carlos Llorente (N°16)

Gabriel Peña (N°8) vs. Guillermo Russo (N°9)

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en cuartos de final el sábado 29.10.22

Eugenio Senarega (N°4) vs. Rodrigo Jiménez (N° 13).

Jorge Sanz (N°5) vs. Franco Álvarez (N°12).

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en cuartos de final el sábado 29.10.22

Cuadro inferíor

Octavos de final

Julián Álvarez (N°2) vs. Roberto Olivero (N°15).

Ariel Rodríguez (N°7) vs. Carlos Arias (N°10)

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en cuartos de final el sábado 29.10.22.

Milciades Cabrera (N°3) VS. Carlos Seijo (N°14).

David Camba (N° 6) vs. Roxana Salinas (N°11).

Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán en cuartos de final el sábado 29.10.22.

