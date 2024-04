Goleada del City y presencia de Julián Álvarez: repasá los goles

Julián Álvarez fue parte de los titulares pero no tuvo injerencia directa en los goles

El Manchester City Football Club de Julián Álvarez dominó con contundencia el encuentro frente a Aston Villa, que no contó con Emiliano "Dibu" Martínez, con una victoria sólida de 4 a 1 en la trigésimo primera fecha de la Premier League .

El delantero argentino fue parte de los titulares pero no tuvo injerencia directa en los goles, no así el inglés Phil Foden quien fue la gran figura al anotar un triplete. El arquero no fue parte del partido debido a un "cuadro viral" a pesar de estar programado para ser titular, por lo que lo sustituyó Robin Olsen.