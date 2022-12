Godoy Cruz sigue sumando minutos de fútbol en pretemporada

“Las expectativas siempre son las mejores, creo que hice un año en la Primera Nacional me sirvió un poco para tomar envión y volver a Primera que era lo que buscaba, asiqué muy contento por esta oportunidad”, aseguró Conechny. “La posición que me siento más cómodo es la de mediapunta, mis virtudes es el juego rápido y asociado, buen pase, buena pegada. Espero poder desarrollarla en esta nueva institución”, concluyó el jugador.

image.png

Lucas Arce

“Estoy feliz y agradecido de estar en este club de primera división. Estoy con las mejores expectativas para pelear cosas importantes”. El defensor llegó luego de ser operado de meniscos y se encuentra en plena recuperación: “estoy muy bien de la rodilla operada. El técnico me dijo que necesita que me recupere, así que en pocos días me pondré a la par del grupo”.

image.png

Amistoso con el Lobo

Godoy Cruz sumó más minutos de fútbol en su pretemporada y esta mañana enfrentó a Gimnasia en el Predio de Coquimbito. En un encuentro con dos tiempos de 30′ el Tomba y el Lobo no se sacaron ventajas y finalizó 0-0.

En un partido con buena intensidad, parejo y con dos equipos que intentan jugar se dio un encuentro con mucha disputa en mitad de la cancha, con un Godoy Cruz que apeló a la tenencia de pelota y la recuperación rápida post pérdida el Expreso tuvo algunas chances de convertir, pero no pudo ante el arquero Mensana.

image.png

El equipo visitante mostró sus armas, disputó la tenencia de pelota, pero no inquietó mucho al ‘Ruso’ Rodríguez.

El Tomba tuvo la última y la más clara con Tadeo Allende que presionó ganó la pelota, pero nunca quedó cómodo para definir.

Godoy Cruz: D. Rodríguez, M. Mendoza, P. Barrios, N. Breitenbruch, F. Negri; G. Abrego, B. Leyes, N. Ulariaga, M. Ramírez, T. Conechny, T. Allende. DT: Diego Flores. Ingresó: G. Ferrari por Barrios.

Gimnasia: Humeler, Menéndez, Meritello, Paniagua, Recalde, López, Nouet, Barboza, Cortés, Romano, Nasta.