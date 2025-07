Godoy Cruz regresa al Gambarte: todo lo que hay que saber

Desde las 16:00, con la apertura de los accesos al estadio, se pondrá en marcha un operativo preparado para recibir a miles de fanáticos. La organización recomienda llegar con anticipación, portar DNI, respetar la ubicación asignada en las entradas y tener en cuenta que no estará permitido el cambio de tribuna una vez dentro del estadio. También se recuerda que no se podrá ingresar con bebidas alcohólicas ni pirotecnia, aunque sí estará habilitado el ingreso con equipo de mate. Además, habrá food trucks, puestos de comida rápida y bebidas sin alcohol en todos los sectores. Cabe aclarar que no habrá estacionamiento disponible dentro del club.