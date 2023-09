Godoy Cruz enfrenta a Unión de Santa Fe: hora y lugar

El "Tomba" está invicto en la Copa de la Liga, con tres empates, consecutivos, pero tiene una cuenta pendiente como visitante ya que hace nueve partidos que no gana en esa condición con seis empates y tres derrotas.

Godoy Cruz vs. Unión.webp

Unión, dirigido por Cristian "Kily" González, atraviesa un buena racha de nueve partidos sin derrotas pero no se aleja del fondo de la tabla anual ya que en ese lapso igualó siete, sumando 36 unidades a solo tres de Gimnasia (un partidos más) y Vélez, ambos en zona de descenso.

Godoy Cruz vs. Unión.jpg

El "Tatengue" también se hace muy fuerte en Santa Fe, con ocho partidos sin derrotas (tres victorias y cinco igualdades), por lo tanto su objetivo es sumar un triunfo para alejarse especialmente de Gimnasia, que anoche cayó ante Huracán.

El historial entre ambos es de 12 partidos y está muy parejo, con 5 triunfos de Unión, 4 de Godoy Cruz y 3 empates.

+ Probables formaciones +

Unión de Santa Fe: Sebastián Moyano; Federico Vera, Nicolás Paz, Franco Calderón, Claudio Corvalán y Kevin Zenón; Tiago Banega, Joaquín Mosqueira y Mauro Luna Diale; Jerónimo Dómina y Gonzalo Morales. DT: Cristian "Kily" González.

Godoy Cruz: Diego Rodríguez; Lucas Arce, Pier Barrios, Federico Rasmussen y Thomas Galdames; Bruno Leyes, Roberto Fernández, Tomás Conechny y Hernán López Muñoz; Tadeo Allende y Salomón Rodríguez. DT: Daniel Oldrá.

Árbitro: Yael Flacón Pérez.

VAR: Nazareno Arasa.

Cancha: Unión de Santa Fe.

Hora de inicio: 18.30.

TV: TNT Sports.

