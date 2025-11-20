Godoy Cruz busca técnico tras el descenso ¿Llega Luis García y se va Asad?

Luis García aparece como el principal apuntado para asumir en el Tomba.

El golpe deportivo dejó al Tomba frente a un escenario urgente: definir quién conducirá el nuevo ciclo. La situación de Omar Asad es frágil pese a su contrato hasta 2026. Existe una cláusula de rescisión que permitiría cortar el vínculo y, en medio del proceso electoral, su continuidad parece pender de un hilo. En su tercer ciclo dirigió tres partidos: 0-0 con San Martín de San Juan, 1-2 y 1-1 frente a Riestra.

El Expreso tendrá nuevo cuerpo técnico en la #PrimeraNacional pic.twitter.com/2iu6R9tGKM — Argentina FC (@ArgentinaFCOK) November 20, 2025 Luis García, el DT elegido por toda Godoy Cruz En paralelo, el nombre de Luis García toma cada vez más fuerza. Es el único nombre que une a las dos facciones políticas del club. Su trabajo en Mendoza fue notable: llevó a Deportivo Maipú hasta la final de la Primera Nacional, donde cayó ante Riestra después de un recorrido histórico que potenció su figura en el fútbol del ascenso.

image Su paso por Atlanta, donde también peleó arriba todo el torneo y cayó en el Reducido ante Morón, reforzó su imagen de técnico sólido, trabajador y especialista en categorías largas. En Godoy Cruz valoran especialmente su conocimiento del ascenso, su manejo de vestuario y su capacidad para ordenar proyectos desde cero.

Qué falta para que Luis García llegue a Godoy Cruz El plantel quedó licenciado hasta el 9 de diciembre y ya surgieron las primeras bajas, incluida la de Guillermo “Pol” Fernández, uno de los jugadores que no continuarán. El futuro de Asad dependerá del resultado electoral del 13 de diciembre. Si la nueva dirigencia decide activar la rescisión, el primer llamado será para Luis García, hoy el candidato que más consenso genera. La reconstrucción del Tomba arranca por el banco. Y, hoy, todos los caminos conducen al mismo nombre: Luis García.