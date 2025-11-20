20 de noviembre de 2025
Godoy Cruz busca técnico tras el descenso ¿Llega Luis García y se va Asad?

El Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba define a su próximo DT tras el descenso y el reconocido Luis García aparece como gran candidato. Mirá qué pasó.

 Por Martín Sebastián Colucci

El futuro del Club Deportivo Godoy Cruz Antonio Tomba tras su descenso, abrió la pelea por el próximo director técnico. La continuidad de Omar Asad está en duda y el nombre de Luis García surge con fuerza como candidato firme. Su prestigio en la Primera Nacional lo posiciona como el elegido para encarar la reconstrucción.

El golpe deportivo dejó al Tomba frente a un escenario urgente: definir quién conducirá el nuevo ciclo. La situación de Omar Asad es frágil pese a su contrato hasta 2026. Existe una cláusula de rescisión que permitiría cortar el vínculo y, en medio del proceso electoral, su continuidad parece pender de un hilo. En su tercer ciclo dirigió tres partidos: 0-0 con San Martín de San Juan, 1-2 y 1-1 frente a Riestra.

Luis García, el DT elegido por toda Godoy Cruz

En paralelo, el nombre de Luis García toma cada vez más fuerza. Es el único nombre que une a las dos facciones políticas del club. Su trabajo en Mendoza fue notable: llevó a Deportivo Maipú hasta la final de la Primera Nacional, donde cayó ante Riestra después de un recorrido histórico que potenció su figura en el fútbol del ascenso.

image

Su paso por Atlanta, donde también peleó arriba todo el torneo y cayó en el Reducido ante Morón, reforzó su imagen de técnico sólido, trabajador y especialista en categorías largas. En Godoy Cruz valoran especialmente su conocimiento del ascenso, su manejo de vestuario y su capacidad para ordenar proyectos desde cero.

Qué falta para que Luis García llegue a Godoy Cruz

El plantel quedó licenciado hasta el 9 de diciembre y ya surgieron las primeras bajas, incluida la de Guillermo “Pol” Fernández, uno de los jugadores que no continuarán. El futuro de Asad dependerá del resultado electoral del 13 de diciembre. Si la nueva dirigencia decide activar la rescisión, el primer llamado será para Luis García, hoy el candidato que más consenso genera.

La reconstrucción del Tomba arranca por el banco. Y, hoy, todos los caminos conducen al mismo nombre: Luis García.

