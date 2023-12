Giuliana Rosso, la muralla de Leonardo Murialdo campeón

En este sentido, la portera del Canario conversó con nuestro medio y contó: "Nuestro objetivo grupal era salir campeonas y dejar al club en lo más alto. Después de un difícil torneo en el que nos costó mucho clasificar pudimos lograrlo y nos mentalizamos de que teníamos que ir con la cabeza arriba contra el que se nos ponga enfrente, jugar un buen partido y que se note la presencia de Murialdo en la cancha. En mi caso mi objetivo en parte ya está cumplido ya que principalmente era aprender de este equipo que siempre admire. Después de todo el año que estuve entrenando con ellas me llevé muchísimas enseñanzas por parte de cada una, siempre las vi entrenando con actitud, poniéndole huevos y me motivaba a seguir para llegar a ese nivel de juego", empezó.

Siguiendo con el tema, la arquera agregó: "Este torneo lo sentí como una lluvia de emociones. Siento mucho orgullo, confianza y un poco de presión por compartir cancha con Jose Nardi, con Juli Medici y la Tuti. Son jugadoras que de chiquita admiro mucho y me alegra estar ahora con ellas. Me han dejado muchas cosas, pero la que más valoro es la constancia y el como por querer algo tenés que trabajarlo, entrenar y seguir con la cabeza arriba que por más que hayan malos momentos todo pasa".

Murialdo.jpg Así se festeja uno de los goles de la contienda definitiva.



Por su parte, Rosso no olvidó su pasado y todo lo que costó estar en los primeros planos: "Llegar hasta acá fue bastante complicado, porque aunque se hayan me presentado las oportunidades, tuve que entrenar mucho, estar muchísimas horas en el club entrenando con mi categoría, con las mayores, más los entrenamientos particulares y el seleccionado", dijo.

Y resaltó: "Hubo una etapa la cual fue muy dura para mí ya que entrenaba todos los días y por esa sobrecarga me sentía muy débil física y mentalmente, tuve que ir a la psicóloga para poder descargarme ya que me sentía muy frustrada y sentía que las cosas no me salían, aunque nunca quise parar porque yo realmente amo este deporte y ya tenía mis objetivos planteados. Alguien a quien quiero nombrar es a Ro Moretti, la cual fue una gran inspiración para mí, me apoyó y ayudó. Siempre conté con el apoyo del equipo y del club en mis malos momentos. Mis papás también estuvieron allí ayudándome a seguir y me motivaban en todo instante. Fueron muchas las personas que estuvieron allí y eso hizo que pueda terminar el año de la mejor manera", precisó

Giuliana Rosso.jpg

Por último, Giuliana Rosso analizó cómo ve este deporte en la provincia y agradeció a quienes la bancan en este camino: "El hockey de acá es avanzado y competitivo, hay muy buenas jugadoras y se ve en torneos del seleccionado que siempre quedamos bien ubicados. Quería agradecer al cuerpo técnico y a todas las chicas de primera por darme la oportunidad de debutar en un equipo tan lindo y a mi familia por apoyarme siempre en todo momento", concluyó.

El año de Giuliana Rosso

Este año tuvo la suerte de jugar 5 torneos. Su favorito y donde siente que pude destacar más fue con el sub 16 que aparte de llevarse lindas experiencias tuvo una buena participación. Luego con la Primera atajó la semi y final del apertura y le dieron la oportunidad de participar en la 2da fase de la super liga.

Gentileza foto Minuto Hockey y Mendoza hockey.