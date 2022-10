Gimnasia tropezó ante Estudiantes de Caseros y la semi se define en Mendoza

WhatsApp Image 2022-10-29 at 22.45.17.jpeg

FgRsImmX0AIcKMh.jpg

Gimnasia y Esgrima no detuvo su andar y mereció haberlo empatado. Tanto por un sector como por el otro, el once mendocino (contribuyeron los cambios) le movió el arco al local para todos lados, sin embargo no logró romper el cero.

El venidero sábado, el Lobo recibirá desde las 17hs a Estudiantes de Caseros en el partido de vuelta de las semifinales del Reducido (Primera Nacional). Allí deberá ganar por cualquier marcador si es que quiere seguir con vida en el certamen.

La síntesis

Estudiantes de Caseros (1): Lucas Bruera; Delfor Minervino, Juan Cruz Randazzo, Stefano Brundo y Lautaro Lusnig; Kevin González, Sebastián Mayorga, Nicolás Pelaitay y Enzo Acosta; Facundo Castelli y Facundo Pereyra. DT: Walter Otta.

Gimnasia y Esgrima (0): Tomás Giménez; Lucas Arce, Diego Mondino, Franco Meritello y Fernando Bersano; Matías Nouet, Matías Villarreal, Matías Nouet y Oscar Garrido; Santiago Solari y Mario Galeano. DT: Luca Marcogiuseppe.

Goles: PT 33´ Facundo Castelli (E).

Cambios: ST 14´ Tomás López por Arce (G); 20´Germán Rivero por Galeano (G) y Mariano Barbieri por Nouet (G); 24´ Franco Lonardi por Castelli (E) y Elías Alderete por González (E); 33´ Alan Cantero por Pereyra (E); 36´ Nicolás Romano por Ciccolini (G), 37´ Lautaro Parisi por Acosta (E).

Árbitro: Pablo Giménez.

Estadio: Estudiantes de Buenos Aires.

Fotos: Prensa clubes.

image.png

WhatsApp Image 2022-10-29 at 23.20.50.jpeg

WhatsApp Image 2022-10-29 at 23.20.49.jpeg

Así abrió el marcador el local