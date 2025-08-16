En vivo: Gimnasia quiere sostener la punta ante Almirante Brown

Hoy, desde las 16:10 , Gimnasia y Esgrima recibe en el estadio Víctor Legrotaglie a Almirante Brown , por la fecha 27 de la Primera Nacional . El Lobo , entonado tras vencer 2-0 a Chaco For Ever , quiere seguir en lo más alto y cada vez más cerca de la final por el ascenso . Transmite TyC Sports.

Tras su triunfazo en Resistencia , el equipo de Ariel Broggi mantiene el liderazgo de la Zona B con autoridad y juego. Almirante , en cambio, viene de un 0-0 ante Central Norte y necesita sumar para escapar del fondo.

dale lobo Gimnasia se trajo una victoria inmensa de Chaco y es líder absoluto ¿A cuánto está de la final por el ascenso?

Gimnasia inició el encuentro ante La Fragata intentando imponer un juego claro, pero fue la visita la que golpeó primero . A los 10 minutos , en el primer remate de media distancia del partido , Santiago Villalba sorprendió con un disparo al ángulo que resultó imposible de detener para Petrucci , pese a estirarse en el aire.

Otro momento destacado, nuevamente para Almirante Brown , se dio a los 24 minutos , cuando Alegre Rojas ganó en altura a la defensa del Lobo y a Petrucci para rematar de cabeza , pero el balón pegó en el palo y la visita no pudo marcar el segundo gol.

¡GOLAZO DE LA FRAGATA! Con este tanto de Santiago Villalba, Almirante Brown le está ganando 1-0 a Gimnasia (M). Mirá el partido por TyC Sports Play acá: https://t.co/avUF3phm3L #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/8pU96CmTB6

Aunque el dominio de la Fragata sorprendió al Mensana en la primera mitad, Gimnasia logró igualar en el complemento gracias a Lautaro Carrera, a los 10'. Tras recibir un pase de cabeza por atrás, aprovechó la mala salida del arquero Bruno Galván y empujó la pelota al fondo de la red.

Embed ¡LO EMPATA EL LOBO MENDOCINO!



Tras un flojo primer tiempo, Gimnasia (M) reaccionó y llegó a la igualdad ante Almirante Brown gracias a este gol de Lautaro Carrera. Mirá el partido por TyC Sports Play acá: https://t.co/avUF3phm3L #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/Zdjc7xPmD5 — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 16, 2025

Las oportunidades para el Lobo volvieron a aparecer a los 27 minutos, cuando Brian Ferreyra recibió la pelota y, tras un pase de emergencia a Galeano por la presión de la defensa, remató con precisión y envió el balón al fondo de la red visitante, para el segundo gol para el equipo Mensana.

Embed ¡LO DA VUELTA EL DUEÑO DE CASA!



Con este gol de Brian Ferreyra, Gimnasia (M) pasa adelante en el marcador y le está ganando 2-1 a Almirante Brown. Mirá el partido por TyC Sports Play acá: https://t.co/avUF3phm3L #NacionalEnTyCSports pic.twitter.com/h9Nd0surkO — TyC Sports Play (@TyCSportsPlay) August 16, 2025

Duelo de realidades opuestas entre el Lobo y la Fragata

Mientras el Lobo se ilusiona con quedarse con el primer puesto y meterse en la final por el ascenso, Almirante llega urgido por puntos para no complicarse en la tabla. El aliento del Parque será clave para empujar al equipo a una nueva alegría.

Lo que se viene para el Lobo

Después de este choque, Gimnasia viajará a Salta para enfrentar a Central Norte el sábado a las 20:00, en otro partido que puede ser decisivo para seguir arriba.

La síntesis del Club Atlético Gimnasia y Esgrima

Embed

Los resultados de la Primera Nacional

Embed

Las posiciones de la Primera Nacional