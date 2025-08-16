En vivo: Gimnasia quiere sostener la punta ante Almirante Brown

Hoy, desde las 16:10, Gimnasia y Esgrima recibe en el estadio Víctor Legrotaglie a Almirante Brown, por la fecha 27 de la Primera Nacional. El Lobo, entonado tras vencer 2-0 a Chaco For Ever, quiere seguir en lo más alto y cada vez más cerca de la final por el ascenso. Transmite TyC Sports.
Tras su triunfazo en Resistencia, el equipo de Ariel Broggi mantiene el liderazgo de la Zona B con autoridad y juego. Almirante, en cambio, viene de un 0-0 ante Central Norte y necesita sumar para escapar del fondo.
Gimnasia inició el encuentro ante La Fragata intentando imponer un juego claro, pero fue la visita la que golpeó primero. A los 10 minutos, en el primer remate de media distancia del partido, Santiago Villalba sorprendió con un disparo al ángulo que resultó imposible de detener para Petrucci, pese a estirarse en el aire.
Otro momento destacado, nuevamente para Almirante Brown, se dio a los 24 minutos, cuando Alegre Rojas ganó en altura a la defensa del Lobo y a Petrucci para rematar de cabeza, pero el balón pegó en el palo y la visita no pudo marcar el segundo gol.
Aunque el dominio de la Fragata sorprendió alMensana en la primera mitad, Gimnasia logró igualar en el complemento gracias a Lautaro Carrera, a los 10'. Tras recibir un pase de cabeza por atrás, aprovechó la mala salida del arquero Bruno Galván y empujó la pelota al fondo de la red.
Las oportunidades para el Lobo volvieron a aparecer a los 27 minutos, cuando Brian Ferreyra recibió la pelota y, tras un pase de emergencia a Galeano por la presión de la defensa, remató con precisión y envió el balón al fondo de la red visitante, para el segundo gol para el equipo Mensana.
Duelo de realidades opuestas entre el Lobo y la Fragata
Mientras el Lobo se ilusiona con quedarse con el primer puesto y meterse en la final por el ascenso, Almirante llega urgido por puntos para no complicarse en la tabla. El aliento del Parque será clave para empujar al equipo a una nueva alegría.
Lo que se viene para el Lobo
Después de este choque, Gimnasia viajará a Salta para enfrentar a Central Norte el sábado a las 20:00, en otro partido que puede ser decisivo para seguir arriba.