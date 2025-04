¡Un punto de la cabeza! el líder Gimnasia salvó la ropa en el final ante Brown

Gimnasia y Esgrima volvió al ruedo este domingo luego de la victoria en el Parque ante Chaco For Ever por un contundente 2 a 0. El Blanquinegro sabía que para seguir invicto y entre los equipos protagonistas no podía fallar ante un duro y necesitado rival. No logró el cometido de los tres puntos, aunque se trajo una igualdad más que valedera.