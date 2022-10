Gimnasia – Independiente Rivadavia: los hinchas apelan a las cábalas para ganar

Todo dependerá de lo que pase dentro de la cancha, donde se medirán once contra once sin importar lo que venga desde afuera. Sin embargo, los que creen en artificios y que la suerte se la puede hacer crecer con ayuda externa comenzaron a jugar su clásico desde los días previos.

Del lado del Lobo, Fernando Ariel sostuvo: “ Mi cábala es que prefiero no tener contacto con los hinchas rivales hasta después del partido, porque siento que me tiran alguna maldición en contra de mi equipo”, afirmó. Y analizó: “Creo que como Independiente está obligado a ganar, Gimnasia puede aprovechar a cederle la pelota pero ser efectivo cada vez que ataque”.

image.png Los Azules no podrán estar presentes.

Por su parte, Germán Martínez contó que realiza algo muy loco para quien es un fanático de Independiente Rivadavia: “Cuando no puedo ir a la cancha no escucho ni veo nada del partido hasta que termine. Este fin de semana va a ser muy duro, pero no pienso ni poner la radio”, aseguró. Y añadió: “Al equipo lo veo confiado y con ganas de dar el golpe como con Almagro”.

Mientras tanto, Abel Bermúdez, un Blanquinegro de corazón, confió en que al Víctor va con toda la tropa que la segunda siempre: “No puede faltar ni una solo de mis amigos a los partidos. Nos juntamos siempre en el mismo lugar y hacemos una previa extensa”, comentó. Y cerró: “Tenemos el apoyo de nuestra gente y eso será fundamental para ganar el clásico otra vez”.