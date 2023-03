Germán Burgos sorprendió al revelar a que apela para tomar decisiones

El Mono sorprendió cuando decidió separar caminos con el Cholo ya que existieron algunas polémicas en el medio. Sin embargo, el ex arquero aseguró que no hay ningún problema entre ellos. “Somos amigos, no nos hace falta hablar si eres amigo de verdad. Son más de veinte años de amistad, incluyendo esos ocho años en la selección argentina, cuatro de jugador y diez de entrenador. Yo hago un gesto con el ojo y ya sabe lo que estoy diciendo. A mí me gusta estar en los malos momentos”, comentó en charla con Relevo.