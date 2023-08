Gabriel Milito renunció a su cargo como técnico de Argentinos Juniors

El comunicado de Argentinos Juniors anunciando la salida de Gabriel Milito

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FAAAJoficial%2Fstatus%2F1697009246217318557&partner=&hide_thread=false #AAAJ El Director Técnico, Gabriel Milito acaba de renunciar a su cargo. Agradecemos a todo su cuerpo técnico por todo este tiempo de trabajo, dedicación y pasión por estos colores. — Argentinos Juniors (@AAAJoficial) August 30, 2023

La palabra de Gabriel Milito tras la derrota ante San Martín de San Juan

"Tomé la decisión de ponerle punto final a mi etapa. Estoy muy agradecido a todos los dirigentes por el apoyo incondicional porque me dieron la oportunidad de conocer un club hermoso y donde fui muy feliz".

"La experiencia del fútbol también me indica cuándo es el momento. Para nosotros la Copa Argentina era un objetivo y siento que es el momento para que los jugadores tengan otro entrenador que les vaya marcando el camino para acercarse a la victoria y pelear o ganar un título".

"Estos jugadores se lo merecen. Al hincha que sin ser del club me recibió de una manera maravillosa y me demostró un cariño muy grande. Intentamos dar todo lo que estuvo a nuestro alcance, pero hoy toca dar vuelta la página. Que los chicos tengan delante a una persona que tenga la fuerza necesaria para conducir un grupo. No me gusta que nadie pierda el tiempo, las cosas las siento cuando las siento y eso me llevó a tomar la decisión".