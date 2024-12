Gabriel Milito tras la derrota de Mineiro en la final de la Libertadores: "Siento mucho dolor"

A su vez, sobre el desarrollo del encuentro en el que su rival se quedó con uno menos antes del minuto de juego, explicó: "No imaginábamos jugar con uno más y encima llegar al entretiempo perdiendo, es difícil. A veces quedarte con uno más no significa que vayas a ganar el partido. Me hago responsable de no haber ayudado al equipo a sacar provecho de ese jugador de más en el primer tiempo".