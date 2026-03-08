8 de marzo de 2026
{}
Sitio Andino
cambios

Fútbol argentino: así es el nuevo Torneo Argentino del Interior

El Consejo Federal confirmó el nuevo Torneo Argentino del Interior de Fútbol, que comenzará en 2027 y contará con 64 equipos. Mirá todas las novedades.

El Consejo Federal de Fútbol presentó el nuevo Torneo Argentino del Interior, que reorganizará el ascenso del fútbol del interior.

El Consejo Federal de Fútbol presentó el nuevo Torneo Argentino del Interior, que reorganizará el ascenso del fútbol del interior.

Por Sitio Andino Deportes

El Consejo Federal del Fútbol argentino oficializó la creación del Torneo Argentino del Interior, una nueva competencia que comenzará en abril de 2027 y funcionará como categoría intermedia entre el Torneo Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur.

El certamen tendrá carácter semiprofesional, contará con al menos 64 equipos y otorgará seis ascensos al Federal A, con el objetivo de darle mayor continuidad competitiva a los clubes del interior del país.

Lee además
El Lobo busca los tres puntos en una nueva jornada del Torneo Apertura.
de nuevo al ruedo

La Lepra y el Lobo tienen día y hora para la fecha 10 del Apertura
Pablo Toviggino defendió públicamente la gestión de Claudio Tapia en medio del conflicto que paralizó al fútbol argentino.
se defienden entre ellos

Toviggino salió fuerte a bancar a Tapia y enloqueció a todos: "Es el mejor presidente de la historia"

Cómo será el formato del nuevo Torneo Argentino del Interior de Fútbol

El torneo estará compuesto por un mínimo de 64 clubes, que se distribuirán en ocho regiones de ocho equipos cada una. Durante la primera fase, cada zona disputará partidos todos contra todos dentro de su región.

Luego se desarrollará una fase de playoffs eliminatorios, donde se definirán los equipos que lograrán el ascenso al Federal A. La competencia se jugará durante ocho meses, entre abril y noviembre, algo que busca mejorar la continuidad deportiva respecto al actual sistema.

Cómo se clasificarán los equipos al nuevo torneo

El acceso al Torneo Argentino del Interior se dará a través de dos caminos.

Por un lado, 16 equipos clasificarán por mérito deportivo desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026, con dos ascensos por cada región.

El resto de los clubes ingresará mediante licencias institucionales otorgadas por el Consejo Federal.

Para otorgar esas plazas se evaluarán distintos criterios:

  • infraestructura deportiva

  • historia institucional

  • situación administrativa

  • ausencia de deudas

  • personería jurídica al día

Además, se analiza exigir un mínimo de contratos profesionales registrados en AFA por club, con el objetivo de darle un perfil semiprofesional a la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2030428655810195711&partner=&hide_thread=false

Ascensos y descensos del nuevo campeonato

El nuevo torneo tendrá un sistema claro de movimientos entre categorías.

  • 6 ascensos al Torneo Federal A

  • 16 descensos al Torneo Regional Federal Amateur

Los descensos se repartirán con dos equipos relegados por cada región.

Cómo quedará el ascenso del interior desde 2027

Con la creación de esta categoría, el fútbol del interior tendrá tres niveles dentro del sistema del Consejo Federal:

  • Federal A – primera categoría del interior

  • Torneo Argentino del Interior – nueva división intermedia

  • Torneo Regional Federal Amateur – tercera categoría

Además, el Federal A seguirá disputándose entre marzo y diciembre y continuará otorgando dos ascensos a la Primera Nacional.

Por su parte, el Regional Federal Amateur mantendrá su calendario entre agosto o septiembre y diciembre, aunque desde 2027 pasará a otorgar 16 ascensos al nuevo Torneo Argentino del Interior.

Preguntas y respuestas clave sobre el nuevo Torneo Argentino del Interior

¿Cuándo comenzará el Torneo Argentino del Interior?

El nuevo campeonato comenzará en abril de 2027.

¿Cuántos equipos tendrá el torneo?

El Torneo Argentino del Interior contará con al menos 64 clubes.

¿Cuántos ascensos dará al Federal A?

La competencia otorgará seis ascensos al Torneo Federal A.

¿Cómo estará organizado el ascenso del interior desde 2027?

El sistema tendrá tres niveles: Federal A, Torneo Argentino del Interior y Regional Federal Amateur.

Temas
Seguí leyendo

Tremenda marca: Messi facturó y quedó a un gol de los 900

Polémica por presunto insulto racista de un delantero argentino en Perú

"Chiqui" Tapia sorprendió con un anuncio: un torneo profesional federal para todo el país

Paulo Dybala pasó por el quirófano y estará más de un mes fuera de las canchas

Portazo: River dejará de asistir al Comité de la AFA

Cómo los penales pueden impactar resultados y apuestas en fútbol

El costo del parate del fútbol argentino: millones que los clubes dejan de ganar

River ajusta el contrato del DT: Coudet cobrará mucho menos que Gallardo

LO QUE SE LEE AHORA
Steve Nielsen explicó el error del equipo Alpine que derivó en la sanción para Franco Colapinto en el GP de Australia.
lo bancaron

Alpine defendió a Colapinto tras la sanción

Las Más Leídas

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo
Juegos de azar

Resultados de Telekino: controlá el sorteo 2418 y números ganadores del domingo 8 de marzo

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas
En varios sectores

El caos tras la intensa tormenta en Mendoza: cortes de rutas, anegamientos y personas varadas

Vendimia de Los Cerros suspendida por la lluvia.
Evento cancelado

Por el clima se suspende la tradicional Vendimia de los Cerros y genera incertidumbre sobre la nueva fecha

Tiempo inestable en Mendoza: las recomendaciones para asistir al Acto Central de la Vendimia. Imagen generada con IA
Para tener en cuenta

Vendimia 2026: llueve en Mendoza, cómo estará el tiempo durante el Acto Central

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados
Caída mortal

Escape frustrado en el Hospital Central: un reo pierde la vida y otros dos son recapturados