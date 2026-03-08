Fútbol argentino: así es el nuevo Torneo Argentino del Interior

El Consejo Federal del Fútbol argentino oficializó la creación del Torneo Argentino del Interior, una nueva competencia que comenzará en abril de 2027 y funcionará como categoría intermedia entre el Torneo Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur.
El certamen tendrá carácter semiprofesional, contará con al menos 64 equipos y otorgará seis ascensos al Federal A, con el objetivo de darle mayor continuidad competitiva a los clubes del interior del país.
Luego se desarrollará una fase de playoffs eliminatorios, donde se definirán los equipos que lograrán el ascenso al Federal A. La competencia se jugará durante ocho meses, entre abril y noviembre, algo que busca mejorar la continuidad deportiva respecto al actual sistema.
Cómo se clasificarán los equipos al nuevo torneo
El acceso al Torneo Argentino del Interior se dará a través de dos caminos.
Por un lado, 16 equipos clasificarán por mérito deportivo desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026, con dos ascensos por cada región.
El resto de los clubes ingresará mediante licencias institucionales otorgadas por el Consejo Federal.
Para otorgar esas plazas se evaluarán distintos criterios:
infraestructura deportiva
historia institucional
situación administrativa
ausencia de deudas
personería jurídica al día
Además, se analiza exigir un mínimo de contratos profesionales registrados en AFA por club, con el objetivo de darle un perfil semiprofesional a la categoría.