Fútbol argentino: así es el nuevo Torneo Argentino del Interior

El Consejo Federal de Fútbol presentó el nuevo Torneo Argentino del Interior, que reorganizará el ascenso del fútbol del interior.

El Consejo Federal del Fútbol argentino oficializó la creación del Torneo Argentino del Interior , una nueva competencia que comenzará en abril de 2027 y funcionará como categoría intermedia entre el Torneo Federal A y el Torneo Regional Federal Amateur .

El certamen tendrá carácter semiprofesional , contará con al menos 64 equipos y otorgará seis ascensos al Federal A , con el objetivo de darle mayor continuidad competitiva a los clubes del interior del país.

se defienden entre ellos

se defienden entre ellos Toviggino salió fuerte a bancar a Tapia y enloqueció a todos: "Es el mejor presidente de la historia"

de nuevo al ruedo La Lepra y el Lobo tienen día y hora para la fecha 10 del Apertura

El torneo estará compuesto por un mínimo de 64 clubes , que se distribuirán en ocho regiones de ocho equipos cada una . Durante la primera fase , cada zona disputará partidos todos contra todos dentro de su región .

Luego se desarrollará una fase de playoffs eliminatorios , donde se definirán los equipos que lograrán el ascenso al Federal A. La competencia se jugará durante ocho meses , entre abril y noviembre , algo que busca mejorar la continuidad deportiva respecto al actual sistema.

Cómo se clasificarán los equipos al nuevo torneo

El acceso al Torneo Argentino del Interior se dará a través de dos caminos.

Por un lado, 16 equipos clasificarán por mérito deportivo desde el Torneo Regional Federal Amateur 2026, con dos ascensos por cada región.

El resto de los clubes ingresará mediante licencias institucionales otorgadas por el Consejo Federal.

Para otorgar esas plazas se evaluarán distintos criterios:

infraestructura deportiva

historia institucional

situación administrativa

ausencia de deudas

personería jurídica al día

Además, se analiza exigir un mínimo de contratos profesionales registrados en AFA por club, con el objetivo de darle un perfil semiprofesional a la categoría.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/derechazoar/status/2030428655810195711&partner=&hide_thread=false #URGENTE CONFIRMADO: VUELVE EL FEDERAL B.



El Consejo Federal, encabezado por Tapia y Toviggino, anunció el regreso de la cuarta categoría para equipos del interior bajo el nombre "Torneo Argentino del Interior".



Tendrá 64 clubes, 16 descensos y 6 ascensos al Federal… pic.twitter.com/omOvR6vJPB — Derechazo (@derechazoar) March 7, 2026

Ascensos y descensos del nuevo campeonato

El nuevo torneo tendrá un sistema claro de movimientos entre categorías.

6 ascensos al Torneo Federal A

16 descensos al Torneo Regional Federal Amateur

Los descensos se repartirán con dos equipos relegados por cada región.

Cómo quedará el ascenso del interior desde 2027

Con la creación de esta categoría, el fútbol del interior tendrá tres niveles dentro del sistema del Consejo Federal:

Federal A – primera categoría del interior

Torneo Argentino del Interior – nueva división intermedia

Torneo Regional Federal Amateur – tercera categoría

Además, el Federal A seguirá disputándose entre marzo y diciembre y continuará otorgando dos ascensos a la Primera Nacional.

Por su parte, el Regional Federal Amateur mantendrá su calendario entre agosto o septiembre y diciembre, aunque desde 2027 pasará a otorgar 16 ascensos al nuevo Torneo Argentino del Interior.

Preguntas y respuestas clave sobre el nuevo Torneo Argentino del Interior

¿Cuándo comenzará el Torneo Argentino del Interior?

El nuevo campeonato comenzará en abril de 2027.

¿Cuántos equipos tendrá el torneo?

El Torneo Argentino del Interior contará con al menos 64 clubes.

¿Cuántos ascensos dará al Federal A?

La competencia otorgará seis ascensos al Torneo Federal A.

¿Cómo estará organizado el ascenso del interior desde 2027?

El sistema tendrá tres niveles: Federal A, Torneo Argentino del Interior y Regional Federal Amateur.