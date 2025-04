Fuertes dichos en la escudería de Franco Colapinto: imperdible

Tras el irregular inicio de Alpine en la temporada 2025 de la Fórmula 1 el asesor ejecutivo Flavio Briatore se mostró estricto con su opinión sobre el australiano Jack Doohan, pero, aun así, no aseguró que el argentino Franco Colapinto ocupe su asiento.

Con seis fechas disputadas y sin haber sumado un solo punto, la escudería francesa no solo es la peor del campeonato, sino que también comienza a transitar un clima de tensión interna, donde los focos están puestos sobre sus pilotos.

Qué se dijo en Alpine

En diálogo con el diario La Stampa, Briatore fue contundente a la hora de declarar sobre Doohan: “Puedes ser el hijo de Mick (Schumacher), pero si no eres competitivo no vas a ningún lado. Todos son rápidos. Aunque, claro, no es fácil”.