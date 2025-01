Fue uno de los más polémicos, jugó en Boca y anunció su retiro del fútbol: mirá quién es

En las últimas horas, el centro delantero Mauro Zárate confirmó su retiro del fútbol profesional . El jugador comunicó la decisión mediante una publicación en su cuenta personal de Instagram. A continuación, te contamos detalles de la emotiva despedida del ex Boca Juniors .

El futbolista tituló su mensaje de despedida con unas emocionantes palabras: “ el camino más lindo de mi vida llega a su fin ”. Posteriormente, manifestó: “que difícil me resulta escribir estas líneas , con el corazón en la mano y teniendo los recuerdos tan vivos”.

El ex Boca Juniors explicó que el fútbol le brindó “disciplina, dedicación y sacrificio” . “Todo lo que aprendí en la vida siempre fue con una pelota al lado mío”, expresó Mauro Zárate en su mensaje de redes sociales.

Aclaró que su carrera futbolística posee un significado muy importe para sus recuerdos. La misma se convertirá en un sentimiento muy profundo de nostalgia que se verá reflejado en su corazón y cada camiseta que le tocó vestir.

“Gracias a mis viejos que todo lo que soy, es gracias a ellos, A cada cuerpo técnico, compañeros, muchos ya amigos, dirigencia y todos con los que me tocó jugar y compartir este deporte que es el más hermoso del mundo “, expresó Mauro Zárate en la descripción de su posteo de redes sociales.

En el final del mensaje de despedida, el “Nueve” cerró con un último párrafo que contuvo mucha tristeza y emoción: “Hoy me despido de esta profesión tan hermosa para empezar otra nueva. Me despido como jugador, pero jamás me despediré del fútbol . Te voy a extrañar mucho amiga (la pelota)”. / NA