Fue figura en River y lo sancionaron con todo por abusar de una mujer

El delantero del Deportivo Cali y ex Club Atlético River Plate , el colombiano Teófilo Gutiérrez , protagonizó un escándalo en Colombia por haber tocado de manera inapropiada a una mujer y recibió una importante sanción económica, además de cuatro fechas de suspensión.

Ante este hecho, el ex jugador de Racing, River, Lanús y Rosario Central, fue sancionado con cuatro fechas de suspensión, por lo que ya no jugará para el Deportivo Cali en lo que resta de este año.

Además, deberá abonar una multa de 1.005.000 de pesos colombianos (90.000 dólares), al tiempo que deberá concurrir a "campañas pedagógicas de sensibilización" para corregir su conducta y que no se vuelva a repetir.

En su cuenta de Instagram, Gutiérrez desmintió los hechos: "No sé por qué estoy acá, en ningún momento le toqué el glúteo a Juliana. En mi casa me enseñaron muchos valores, y yo no soy ese tipo de persona, así que le doy 24 horas a Juliana para retractarse sobre sus acusaciones hacia mí. De lo contrario deberá atenerse a las consecuencias", disparó.

Un dato no menor es que el jugador menciona a Juliana, pero la joven que lo denunció se llama Leidy Lorena.

Esto dijo el jugador