Fue campeón de la Europa League y quiere volver a la Selección

"Es un triunfo histórico, un milagro. No imaginamos que podíamos ganar una final de esta manera a un equipo tan bueno y dejando afuera a tanto equipo de los mejores de Europa. La verdad es que todavía no caigo. Estoy super agradecido", manifestó Musso tras su histórico título.

A su vez, el arquero señaló de manera positiva el crecimiento del equipo: "Este equipo lleva creciendo mucho en los últimos años. Si me hubieran dicho que iba a ganar la Europa League cuando llegué acá no lo hubiera creído. La verdad que es la frutilla del postre" .

image.png

Sobre la Selección de fútbol de Argentina

Además de hablar sobre el triunfo histórico con Atalanta, el ex Racing también compartió sus sentimientos sobre su ausencia en la lista de la pre Copa América de la Selección argentina. "Con Scaloni no hablé. Ellos saben que estoy preparado", comentó el arquero argentino, quien no ocultó su deseo de retornar al equipo nacional en el futuro cercano.

A pesar de no haber sido convocado por Lionel Scaloni, quien eligió a Emiliano Martínez, Gerónimo Rulli y Franco Armani como los arqueros para la Copa América, el campeón de la Europa League destacó su compromiso y preparación: “Ellos saben que estoy preparado, que siempre quiero estar. Se lo he hecho saber siempre y cada vez que me lo han preguntado. Muchas veces no me tocaba jugar o estar en la tribuna. Yo siempre quise estar. La Selección fue siempre mi prioridad y mi sueño más grande".

También habló sobre su conexión y buenos deseos hacia sus compañeros de la selección: “Me tocó estar en la Copa América que ganamos, que fue histórica. Fui feliz cuando ganaron el Mundial. Se lo merecían, fue un grupo fantástico. Yo me siento parte”.

Finalmente, el arquero argentino se mostró optimista respecto a su futuro con la "Albiceleste": "Creo que es cuestión de tiempo. Pasaron cosas que seguramente ya quedan atrás y la verdad que en cualquier momento volveré".