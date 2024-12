Franco Colapinto y su peor momento ¿Qué cambiaría de su paso por la F1?

Franco Colapinto participó en el último podcast de Williams . El piloto argentino conversó con Alex Albon y James Vowles , jefe de equipo, sobre la temporada de Fórmula 1 y las carreras en las que compitió en la máxima categoría. En un momento, recordó un error que cometió y que no repetiría.

“ Es muy difícil no pensar en momentos cómo ese ”, comentó el tailandés. “ Se siento un error más gigante que en Brasil. Porque es algo que podría haber evitado ”, concluyó el piloto nacido en Pilar.

“Quedé medio bobito cuando bajé del auto. Estaba medio drogado. Fue un pequeño error que al final costó muy caro. No sabía qué pasaba, por suerte me dieron el OK para que pueda correr”, reveló Colapinto tras la carrera.

Fuente: TN