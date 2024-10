Franco Colapinto y su característico festival post carrera en la F1

El piloto argentino de la Fórmula 1 , Franco Colapinto , reveló que convenció al equipo Williams Racing de comenzar la carrera en Austin con gomas duras para "aguantar" más y bromeo con ser ingeniero si no consigue butaca para la próxima temporada.

"El equipo no quería largar con gomas duras y yo les dije ´Dale amigo, tira duras y lo hacemos más largo´. No querían y los convencí" , reveló Colapinto en una entrevista después de conseguir el décimo puesto en el GP de Estados Unidos.

Y bromeó con ser ingeniero si no sigue corriendo: "Capaz que si no consigo butaca para el año que viene me hago ingeniero de constructores", expresó con una sonrisa en su rostro.