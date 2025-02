Franco Colapinto hizo poner nerviosos a todos sus compañeros

“Es fuerte. Me vine muy de chico a Europa y tenía en claro que quería llegar a la F1 , a pesar de los altibajos”, comenzó el ex piloto de Williams .

Qué más dijo Franco Colapinto

Además, Colapinto reveló detalles de sus inicios en el deporte en los que tenía el mismo poderío económico que sus rivales y cada carrera debía reivindicar que merecía el lugar y la oportunidad que le estaban dando.

“Tuve mucha presión de chico porque no tenía el presupuesto y necesitaba resultados. No sabía si la carrera siguiente iba a estar. Tampoco podía romper los autos porque no había para pagarlos y podía subir otro piloto con más plata. Crecí con esa presión y ahora ya no está ese sentimiento”.

Por último, fue consultado acerca de la posibilidad de convertirse en piloto principal del equipo francés en el Gran Premio de Miami, donde el contrato del australiano Jack Doohan, compañero de escudería, finalizaría y podría no renovarse de no alcanzar las expectativas.