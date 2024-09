Franco Colapinto: "Boquita va a ganar, esas gallinas no ganan nunca más".

Franco Colapinto no solo acelera en las pistas de Fórmula 1 , sino que también demuestra ser un apasionado seguidor del fútbol argentino. En una entrevista este sábado, el piloto argentino no tuvo reparos en lanzar una predicción sobre el resultado del próximo Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

El eterno rival en la mira

El piloto de automovilismo no ocultó su pasión por el xeneize."Esas gallinas no van a ganar más”, bromeó sigue con atención el fútbol argentino y no duda en mostrar su preferencia.