Francisco Cerúndolo quedó eliminado en el Masters 1000 de París

#Tenis #ATP Los tres argentinos en el #RolexParisMasters quedaron afuera en Primera Ronda:

Francisco Cerúndolo (7-6 (2)/3-6/4-6 vs. Dennis Shapovalov);

Diego Schwartzman (3-6/3-6 vs. Maxime Cressy);

Sebastián Báez (1-6/1-6 vs. Karen Khachanov).