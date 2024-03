Fórmula 1: grave denuncia pone contra las cuerdas a la competencia

Este lunes los abogados de Felipinho registraron en el Tribunal Superior de Justicia británico (High Cout of Justice) , una denuncia contra la Federación Internacional de Automóvil (FIA) y Bernie Ecclestone , quien en esa época era el CEO de Formula One Management (FOM) , la empresa que es dueña de los derechos comerciales de la categoría.

“El Sr. Massa está buscando declaraciones de que la FIA rompió su normativa al no investigar adecuadamente el accidente de Nelson Piquet Jr. en el GP de Singapur 2008 y que actuó a propósito. El Sr. Massa habría ganado el título ese año. También busca reparar los daños por las significativas pérdidas económicas que sufrió debido al fallo de la FIA, del que el Sr. Ecclestone y la FOM fueron cómplices también. Los intentos de encontrar una resolución amistosa no han tenido éxito, por lo que dejan al Sr. Massa sin otra opción que iniciar acciones legales”, aseguró mediante un comunicado el despacho de Vieira Rezende Advogados.

Massa reclama que sea considerado campeón mundial de aquella temporada en la que corrió para Ferrari y además un resarcimiento económico que oscilaría los 60-150 millones de libras (76,8-192 millones de dólares). En una entrevista con Infobae el año pasado, el corredor de 42 años, que en la actualidad compite en el Stock Car de su país, afirmó que “seguramente en la lucha hay dinero que reclamar. Pero baso el reclamo en el campeonato. El trofeo es lo más importante para mí”.

“Me robaron, seguro. Fue un campeonato perfecto, que acabó por un punto en Interlagos. Pero después vimos que hubo una carrera manipulada (Singapur), y debió ser cancelado el resultado. No lo hicieron porque no quisieron destruir el nombre de la F1. Bernie Ecclestone lo dijo en una entrevista, que el campeonato 2008 para él es mío y que la carrera en Singapur debía ser cancelada. No lo hicieron y sabían en 2008 de la manipulación. Para mí fue una situación muy difícil. Preparamos un equipo legal grande con abogados de seis países. Vamos a luchar hasta el final porque lo que aconteció no fue justo para el deporte, para mí, para mi país, para los fans, para Ferrari”, sentenció Felipe con este medio.

En Singapur 2008, la primera carrera nocturna en la historia de la F1, Nelson Piquet Jr. chocó su Renault a propósito para facilitar el triunfo de su compañero Fernando Alonso. El plan consistió en adelantar la parada de Alonso, obligar luego a un auto de seguridad para generar las detenciones de los pilotos que estaban adelante del español, que para esa carrera clasificó 15°.

Alonso venció y Hamilton fue tercero con su McLaren. Sumó 6 puntos que fueron determinantes en la última fecha del cuando, Massa ganó delante de su gente, por 35 segundos fue campeón mundial, pero el carnaval lo apagó el quinto puesto final de Hamilton que terminó quinto tras superar en la última curva a Timo Glock (Toyota). El inglés se coronó campeón ya que por un punto superó al brasileño.

Qué se dijo desde el seno de Felipe Massa

El ganador de 11 Grandes Premios decidió hacer su reclamo legal luego de las declaraciones de Ecclestone el año pasado, cuando reconoció que la FOM ni la FIA hicieron debido con su caso. “Decidimos no hacer nada. Queríamos proteger el deporte y salvarlo de un escándalo enorme. Por aquel entonces, había una norma según la cual la clasificación de un campeón del mundo era intocable después de la ceremonia de entrega de premios de la FIA a final de año. Así que a Hamilton se le entregó la copa y todo fue bien”, reveló Ecclestone, en testimonios tomados por F1-Insider.

“Teníamos suficiente información en ese momento para investigar el asunto. Según los estatutos, deberíamos haber anulado la carrera de Singapur en esas condiciones. Eso significa que no habría repercutido para la clasificación del campeonato. Y Felipe Massa se habría convertido en campeón del mundo y no Lewis Hamilton”, confesó el magnate inglés.

“Incluso hoy día todavía me da pena Massa. Lo siento por él. Al final, ganó la carrera de casa en San Pablo y lo hizo todo bien. Fue engañado y no se llevó el título que merecía, mientras que Hamilton tuvo toda la suerte del mundo y ganó su primer campeonato”, sentenció.

“Hoy habría hecho las cosas de otra manera. Por eso, para mí, Michael Schumacher sigue siendo el único campeón del mundo de récord, aunque las estadísticas digan lo contrario”, concluyó Ecclestone.

En caso de que la Justicia ordinaria falle en favor de Massa, dejará un precedente histórico ya que nunca antes se modificó el resultado de una carrera por esta vía legal y menos de un campeonato mundial de la FIA.