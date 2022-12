FIFA puso a la venta 10 mil entradas más para la final

Esto generó múltiples quejas en los fanáticos que asistieron al lugar donde están recluidos los dirigentes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en Doha para pedir que FIFA distribuya un remanente a la federación y que esta última los reparta a los argentinos. Sin embargo, esto no será así porque la entidad madre de este deporte puso 10 mil tickets a la venta en su sitio oficial en una decisión de la que no pudo participar AFA. Esta es una determinación habitual a 48 horas del partido porque se ha implementado en todos los cruces, pero toma notoriedad por ser la final de la Copa del Mundo. Además, no hay distinción de países porque la venta no será exclusiva para los argentinos: cualquier individuo puede adquirir estos boletos sin importar su territorio de origen.