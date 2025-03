Fernando Gago y la frase de casete que enojó a los hinchas de Boca

Qué dijo Fernando Gago

Luego del partido ante los rosarinos, Fernando Gago dialogó con la prensa en donde analizó lo sucedido. "No lo tomo como un retroceso de cinco casilleros. Ni antes éramos tan buenos ni ahora tan malos. Jugamos mal y no tuvimos ni el juego ni los duelos ganados. El equipo no estuvo fino, no hay que darle más vueltas, no me voy preocupado, jugamos mal”, dijo.