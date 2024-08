Felipe Contepomi y un dolor grande por la derrota ante los All Blacks ¿Qué dijo?

Según lo relata ESPN en su portal, Felipe Contepomi habló con Scrum tras la victoria de los All Blacks por 42-10 sobre la Selección de rugby de Argentina (Los Pumas) en la segunda fecha del The Rugby Championship 2024 y compartió su análisis del encuentro: "Esto tiene que servir para aprender. Sabíamos a lo que veníamos, lo habíamos hablado y lo tratamos de laburar, pero no lo pudimos contrarrestar". Reviví el partido en Disney+.